‘Reto 4 elementos’: Inna lamenta enviar a sus compañeros al Inframundo

Reto 4 elementos entró en una etapa en donde la competencia se hace cada vez más difícil y ninguno de los equipos se dan tregua. Esta vez fue el turno del equipo rojo de ser el vencedor y esto gracias a la gran actuación de Inna.

En el último reto para definir qué equipo se iría al Inframundo, fue Inna junto a sus demás compañeros quienes tuvieron una gran performance para ser los vencedores. A pesar de la victoria, Inna lució triste por enviar a sus colegas al Inframundo.

Inna triste por mandar a sus amigos al Inframundo

La participante mostró su tristeza frente a las cámaras del programa “Estamos en un momento de la competencia en donde se empieza a eliminar a amigos. Me duele muchísimo en especial por esas personas que quieren estar aquí para ganar”, empezó diciendo la participante.

Inna admitió sentirse triste por ser ella quien los mande al reto de eliminación, pero entiende que es parte de la competencia. “Creo que son personas que me han protegido, que me han levantado, que me han dicho cosas que necesitaba escuchar y me da mucha pena ser yo quien los mande al reto de eliminación. Me da un poco de tristeza que esto esté pasando, pero hay que seguir”, agregó.

El equipo rojo se salvó del Inframundo

Después del reto, la conductora del programa llenó de elogios a Inna y a su compañero. “No iba a haber errores, buen reto. Un poco de sentimientos encontrados porque van al reto de eliminación mis amigos entonces hay poco de sentimientos”, agregó.

A pesar de la tristeza, la participante indicó que disfrutó el buen triunfo que consiguió con su compañero. “Disfrutando obviamente de la victoria y creo que lo hicimos muy bien”, finalizó. La conductora culminó su discurso enviándoles palabras de aliento y les informó que estaban salvados. Luego de esto, les dijo que podían ir a la aldea a descansar después del complicado reto.

