'Reto 4 Elementos': Lucy ‘La Maravilla’ e Inna cambian de equipos

Los ánimos se caldean en Reto 4 Elementos. Tras ganar el reto, el equipo Usa dio un duro golpe a los Influencers y decidió el cambio entre Lucy ‘La Maravilla’ e Inna. Las competidoras obedecieron la orden y fueron bien recibidas en sus nuevos equipos.

Sin embargo, muchos señalaron que la decisión fue tomada como una venganza personal y no como una estrategia grupal.

Lucy ‘La Maravilla’ e Inna hablan sobre los cambios

Luego de intercambiar camisetas, la conductora de televisión, Monstserrat Olivier, recogió las opiniones en el reality show. Lucy ‘La Maravilla’, tomó con buenos ánimos la decisión: “Yo sé que no fue nada personal, quizás porque soy nueva no iba afectar a nadie”, acotó la exintegrante de los Actores.

Sin embargo, para Inna fue todo lo contrario. No obstante, recalcó que dará todo de sí por el equipo en lo que dure el ciclo: “Siento que vamos a ser un equipo muy bueno, aunque sea por un ciclo voy a extrañar mucho a mi equipo siento que la decisión fue tomada de manera personal no sé si sea estratégica si lo ven así yo acato las consecuencias igual voy a dar aquí el 100%” confesó la antigua Influencers.

Addy: “Quise darles de su propia medicina”

Por su parte, la integrante ganadora del reto, Addy, reveló que su estrategia partía como un acto de revancha porque se metieron con el equipo Usa.

“Yo no me lo tomo personal, simplemente no me gusta que se metan con mi equipo. Ellos empezaron quitándome a Meli, así que nada, quiero darles un poco de su propia medicina”, comentó, recalcando que sabía el duro golpe que significaba el cambio para los ‘Influencers. Finalmente, Nicola Porcella precisó que no debían subestimar el talento de Lucy ‘La Maravilla’, mientras que Raúl le dio la bienvenida a Inna, y Rodel le restó importancia.