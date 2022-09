'Reto 4 elementos': María José bromea con supuesto embarazo tras desmayo

Reto 4 elementos tuvo uno de sus días más complicados luego de que María José se desmayara en vivo y dejara a sus compañeros seriamente preocupados.

Pasado el mal rato, la joven dio sus sensaciones y aseguró que se muestra bien de salud. Sin embargo, un tema salió a la luz durante el último programa.

'Reto 4 elementos': ¿María José está embarazada?

El presentador del programa, Adrián Di Monte, hizo un alto en un momento del show para hablar con la concursante sobre su colapso y le insinuó que en los pasillos se estaba diciendo que podría estar embarazada.

"A mí no me gusta el chisme, pero Majo, ¿cómo fue ese desmayo? Según me dijeron el equipo médico, creo que viene un pequeño Barcelata”, refirió.

Con el estilo jocoso que la caracteriza, la participante señaló que le ‘habían informado mal”, y bromeó al respecto.

Asimismo, se animó a contar sobre su estado de salud. “Los superhéroes también se cansan, se ponen tristes, este tema de no ver a mis hijos y con este sol, el cansancio, el sol, se junta. Ahorita estoy emocionalmente muy bien y muy agradecida no solo con mi equipo, sino que para mí todos son un equipo”, recalcó.

En tanto, Di Monte alabó el buen clima que se vive entre cada uno de los equipos, pero dudó que la situación se mantenga a medida que transcurra el programa.

¿Cómo fue el desmayo de María José?

Durante la transmisión en vivo de Reto 4 elementos, María José se desvaneció y perdió el conocimiento durante varios segundos, por lo que tuvo que ser atendida por personal de salud.

El hecho provocó la preocupación de todos sus compañeros quienes aplaudieron el compromiso y la fuerza que puso en dicha prueba.

Reto 4 elementos se trasmite de lunes a viernes a las 8:00 p.m. por el Canal 5. Además, se puede ver por su canal de YouTube.