‘Reto 4 elementos’: Ricki le hace creer a Addy que Jahn fue eliminado y esta rompe en llanto

Reto 4 elementos está a pocos días de su gran final y solo los mejores podrán coronarse como Maestra y Maestro de los 4 elementos.

En el más reciente programa, Jahn y Christian tuvieron que enfrentarse en un desafío de eliminación. Tras una dura competencia, el cubano no pudo con su rival y tuvo que decirle adiós al programa.

El resultado mantuvo expectante a las chicas de la Aldea, especialmente a Addy, quien es amiga de Jahn y deseaban llegar juntos a la final. Esto fue aprovechado por Ricki y Jahn, quienes decidieron jugarle una broma.

Ricki y Jahn le hacen una broma pesada a Addy

Ricki y Jahn en su regreso a la Aldea, decidieron hacerle una broma a Addy y le hicieron creer que el boricua había sido eliminado de la competencia. Al enterarse de la supuesta noticia, Addy no pudo evitar empezar a llorar.

“No puede ser que se eliminó, ya no lo voy a volver a ver (...) Yo me imaginaba con él en la final, se me dañaron todos esos planes perfectos que teníamos los dos boricuas acá en la competencia”, lamentó la participante.

Sin embargo, Jahn apareció detrás de ella sorprendiéndola y le dio un gran abrazo.

“Ver a Addy llorar cuando le hicimos la broma significa mucho (...) para mi es como mi hermanita y la amistad es real”, comentó Jahn al respecto.

Addy y Jahn se abrazan tras la broma

