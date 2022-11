‘Reto 4 elementos’: Sergio es eliminado y sus compañeros estallan en llanto

Un nuevo eliminado tuvo la edición de Reto 4 elementos. Esta vez fue Sergio quien se despidió del programa provocando gran tristeza entre sus compañeros quienes, pese a saber que es una competencia entre todos, no pudieron ocultaron su pena por la salida del competidor.

‘Reto 4 elementos’: Sergio perdió ante Ricky y se despidió de sus compañeros

Sergio y Ricky se batieron a duelo en Reto 4 elementos. Aunque la batalla fue difícil, finalmente Ricky se llevó la victoria por lo que Sergio fue eliminado.

Monserrat Oliver le dio unos minutos al participante para despedirse de sus compañeros. No sin antes resaltar que habían conocido su noble corazón y que todos los consideraban como un digno caballero.

Con la personalidad que lo caracteriza, el competidor se mostró muy firme y antes de irse le deseó mucha suerte al resto de integrantes. Además, les brindó un importante consejo.

“Sean tolerantes, empáticos con los demás, no hagan nada que ustedes no quisieran que les hagan a sus hijos, hagan lo que tengan que hacer, salir a las pistas, dar lo mejor y en la aldea échense la mano ustedes para que lleguen bien al final de la competencia. No conquisté los 4 elementos, pero sí conquisté el reto de la vida, de ser feliz, y de haber tenido grandes compañeros con un corazón enorme de cada uno de ustedes y ese reto sí lo cumplí”, recalcó.

Lee también: 'Reto 4 elementos': Mariana, Nicola, Majo y Ricki no pudieron superar la prueba en el Inframundo





‘Reto 4 elementos’: Lucy estalla en llanto por eliminación de Sergio

La salida de Sergio desencadenó sentimientos encontrados en todos los grupos, pues más de un competidor le tenía una gran estima y consideración por lo que no dudaron en llenarlo de aplausos.

Ceci por su parte lo alabó diciéndole que era un líder nato y que siempre iba a estar agradecida con él. Asimismo, Lucy ‘La maravilla’ no pudo contener el llanto y corrió a abrazarlo.

“Quiero darte las gracias porque fuiste la persona que me motivó a seguir aquí me dio la confianza y seguridad y me dijo tú puedes, eres el mejor”, recalcó.

Lee también: ‘Reto 4 elementos’: Alexis rompió en llanto tras ganar prueba del Inframundo

Asimismo, a Nicola también se le salieron las lágrimas por la despedida de su amigo de Reto 4 elementos.