Ricardo Mendoza de 'Hablando huevadas': "Lloré por lo que se decía de mí"

En febrero de este año, Ricardo Mendoza fue acusado de misógino, machista y maltratador de mujeres luego de contar un caso de agresión en un bus de transporte público en el programa de YouTube titulado Complétala.

Y si bien el comediante pidió disculpas por lo dicho, este martes 18 de octubre confeso qué tanto le afectó en su momento estas expresiones durante una entrevista en Teorías de la nada, programa conducido por Guille Neyra y Yoshio Ruiz.

"Yo lloré cuando me pasó esto. Ahora no voy a llorar porque lloras una vez. De ahí te haces más duro, pero en ese momento estaba débil, no me sentía fuerte", indicó en un primer momento. "Lloré por lo que se decía. La acusación de misógino era muy fuerte. Apología a la violencia, que yo odiaba a las mujeres. Mis amigos comenzaron a huir como ratas", complementó Ricardo Mendoza.

Luego, aseguró que las personas le han deseado el mal, hasta el punto de meterse con su mamá y su hermana. "Las personas que están en Internet no paran hasta quebrarte. En una situación como esa, donde todos te están atacando, es como un vaso que se va llenando gotita en gotita. Le han deseado el mal a mi mamá, a mi hermana, las mismas mujeres han comentado eso. Todo se fue juntado hasta que un solo comentario te puede quebrar. Ahora soy más fuerte. Ahora soy bastante más de piedra que antes. De los dos, yo soy más frío", aseguró.



El tema salió a la luz luego de recomendarle a una comediante que cambie de chiste que iba a decir en el concurso "Gatada de vatos". "Este chiste es un buen chiste, está bien armado, te respetamos. Pero este será grabado. Entonces, hay dos cosas que puedes hacer: decirlo y aceptar las consecuencias de lo que puede pasar o cambiarlo. Esto porque cuando empieza a ser grabado, llega a bastante público y estamos nosotros, te pueden funar (..) y si te funan puedes tener problemas con la fiscalía", indicó Ricardo Mendoza.