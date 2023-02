‘Robotín’ patentó ante Indecopi el nombre de ‘Robotina’: “La decisión fue de ella”

Alan Castillo, más conocido como ‘Robotín’, anunció que su relación con Karelys Molina, la popular Robotina, finalizó de manera definitiva.

A raíz de esto, ha surgido un pequeño enfrentamiento. Y es que Alan patentó ambos apodos a su nombre ante Indecopi.

'Robotín' patentó su apodo y el de 'Robotina' ante Indecopi

En una entrevista con América hoy, Alan confesó que registró ante Indecopi los nombres de Robotín y Robotina. De acuerdo con sus palabras, su expareja le pidió que hiciera esto a su nombre.

“Sí, la decisión fue de ella, solo le pedí que me cumpla hasta el último show que tenemos agendado que es el 5 de marzo, luego de eso ya no trabajaremos juntos, bueno, al menos ya no la ofreceré en mis shows, la decisión fue de ella”, indicó en un primer momento.

Sin embargo, aseguró que no le quitará el nombre a Karelys. "‘Robotín del Perú’ y ‘Robotina’, lo patenté a mi nombre en Indecopi, pero eso no quiere decir que yo le quite el nombre a Karelys Molina. Ella puede seguir trabajando con el nombre, hasta que ella lo desee. Así quedamos y será”, complementó.



‘Robotina’ explicó por qué no pudo patentar su apodo ante Indecopi

Karelys respondió las declaraciones de Robotín y explicó por qué sucedió de esa manera: “Lo que pasa es que es un tema, eso yo ya sabía que eso está patentado porque yo quería patentarlo, si no que yo no he podido hacerlo a mi nombre, por tema de mis documentos, entonces lo ha hecho a su nombre”, indicó.