'Robotina' explica por qué 'Robotín' patentó su nombre: "No podía hacerlo por mis documentos"

Karelys Molina, mejor conocida como Robotina, explicó las razones por las que figura el nombre de su expareja Alan Castillo, Robotín, como dueño de su nombre artístico en Indecopi.

Según reveló la venezolana, no pudo inscribir su nombre artístico como suyo debido a su situación legal en el país. Por lo que, optó por pedirle a Castillo que patentara en Indecopi los nombres Robotín del Perú y Robotina.

Esto decisión fue tomada en medio de la separación de ambos personajes y tras anunciar el fin de su relación contractual, pues ya no realizarán presentaciones juntos. Su último show lo brindarán en marzo de este 2023.

"Lo que pasa es que es un tema, eso yo ya sabía que eso está patentado porque yo quería patentarlo, si no que yo no he podido hacerlo a mi nombre, por tema de mis documentos, entonces lo ha hecho a su nombre", explicó la venezolana en una comunicación telefónica con el programa América hoy.

Alan Castillo y Karelys Molina iniciaron una relación a mediados de 2022. Sin embargo, esta llegó a su fin en diciembre del mismo año por una supuesta infidelidad de parte del cómico.

Robotín confirma el fin de su relación por pedido de Robotina

De acuerdo con Alan Castillo, Robotín, intentó retomar su relación con Karelys Molina; sin embargo, esta se ha negado. Ello debido a que ambos tienen diferentes ambiciones profesionales.

Asimismo, el comediante reveló que intentó recuperar la confianza de su expareja, pero solo ha obtenido negativas de su parte.

"El amor es de dos y tardé mucho en comprender que ella ya no aspiraba a un futuro juntos. Lamentablemente, le pedí muchas veces que empecemos de cero, que todos podemos cambiar, pero su decisión hasta el día de ayer fue rotunda y decidí anunciar que ya volteó la página en mi relación", explicó Robotín en comunicación con el programa conducido por Ethel Pozo.