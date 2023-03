Rodrigo González le manda condolencias a Magaly tras muerte de su padre: "Toda la fuerza y el ánimo en este difícil momento"

Rodrigo González, mejor conocido como 'Peluchín', aprovechó unos minutos de su programa para solidarizarse con Magaly Medina. El conductor de Amor y fuego expresó sus condolencias a la familia de su colega.

Rodrigo González respalda a Magaly

El padre de Magaly Medina, Don Luis Medina, perdió la vida a los 92 años. Tras conocer la noticia, varios personajes de la farándula le enviaron mensajes a la popular 'Urraca'. Rodrigo González fue uno de ellos.

Lee también: Rodrigo González y Gigi Mitre se pronunciaron tras la caída de Sergio Galliani: "Lo bueno es que no ha pasado a mayores"

"Quiero hacer un paréntesis para mandarle toda la fuerza y todo el ánimo a Magaly, que está pasando por un mal momento. Hoy ha perdido a su papá, lo ha anunciado a través de sus plataformas. Así que, desde aquí, Magaly quédate con los bonitos recuerdos y con lo buena, entregada y generosa hija que siempre he visto que eres. Desde aquí, toda la fuerza y todo el ánimo en este difícil momento que te está tocando vivir", expresó 'Peluchín'. De igual manera, Gigi también le envió el pésame a Magaly y su familia.

Magaly Medina salía al aire por su público

Hace una semana, la conductora conversó con Trome y confesó que no se encontraba bien anímicamente. No obstante, salía al aire por respeto a su audiencia.

Lee también: María Pía Copello se solidariza con Magaly Medina por el fallecimiento de su padre: "Sabes lo mucho que te quiero"

"La salud de mi papá no está muy buena, yo tenía que viajar a Miami con mi hermana para hacer unos trámites, pero no lo haré y bueno, mi esposo también había comprado unos pasajes para Nueva York por mi cumpleaños, sin embargo, ahorita no me encuentro en un buen momento emocional tengo que trabajar porque tengo que hacerlo, mi papá no está bien", declaró la periodista de espectáculos. Asimismo, contó que su papá pasó sus últimos momentos en su hogar con su familia.