'Peluchín' lanza advertencia a Gian Marco tras insultos: “¿Quieres seguir perdiendo seguidores?”

Gian Marco se presentó el pasado viernes en Trujillo y lanzó ataques hacia la prensa de espectáculos. Por su parte, Rodrigo González no dudó en responderle al cantante, quien parece no olvidar todas las críticas por haber maltratado a un reportero de Amor y Fuego.

Lee también: Gian Marco sobre músicos jóvenes: "Nadie tiene porque apoyarte si tu música no me gusta"

Rodrigo González le responde a Gian Marco

Gian Marco tuvo un concierto en Trujillo y aprovechó unos minutos para dirigirse al público con lisuras en inglés. El cantautor aseguró que seguirá defendiéndose de la prensa de espectáculos.

Tras la presentación del informe, Rodrigo González no dudó en opinar al respecto.

“Lo hizo otra vez. Suena gracioso porque está en inglés, pero si tú lo dices en un concierto en Estados Unidos, la gente no lo toma tan gracioso. Es una palabra fuerte (fuck), es como mandarnos a la m...”, comentó el popular 'Peluchín'.

El conductor comentó que Gian Marco seguía hablando del tema cuando ellos estaban disfrutando en Tarapoto. “Tú sigues ahí con el odio, acordándote. ¿No puedes cantar tranquilo? Nosotros estamos en Puerto Palmeras pasándola bomba, pero tú...”, mencionó.

Rodrigo González le advierte a Gian Marco que seguirá perdiendo fans

Asimismo, Peluchín lamentó que un cantante internacional estuviera haciendo papelones en el escenario y aseguró que el público no lo ovacionó por su discurso lleno de odio. Por otro lado, le advirtió a Gian Marco que va a perder seguidores sí sigue con esa actitud.

Lee también: Gian Marco estalla contra la gente que se fija en la vida de otros: "De verdad, hasta las hue***"

“Esa actitud no va, esas formas no van, por más que te excuses. Yo creo que una persona sensata no lo va a apoyar. Ya pasó, ya hiciste el chongo, contestaste al teléfono, pasó una semana y sigues con eso, parece que te gusta, ¿quieres seguir perdiendo seguidores? y lo peor de todo es que nos echa la culpa a nosotros. A quién le puedes caer bien haciendo esto, caes chinche, vas a perder un montón de seguidores porque tú te lo estás haciendo despacito y con mala letra”, finalizó el conductor.