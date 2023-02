‘Sálvame’ reveló supuesta relación entre Diego Armando Maradona y Ana Obregón

Este lunes 20 de febrero, Sálvame dio a conocer una noticia bomba para el mundo del espectáculo y el rubro deportivo.

Según reveló el programa, Diego Armando Maradona habría tenido una relación con Ana Obregón durante su paso por el Barcelona FC.

Omar Suárez confirmó relación entre Maradona y Ana Obregón

Este breve romance habría sucedido entre los años 1982 y 1984, cuando el argentino llegó al cuadro culé. La historia ha sido confirmada por el amigo del Maradona, Omar Suárez, y el periodista deportivo ‘Pipi’ Estrada.

De acuerdo con Omar, el futbolista había quedado impresionado con la belleza de Ana Obregón en uno de los comerciales en los que salía. "No sabes lo linda que es esa mujer y lo bien que besaba. Uff no sabes lo que era esta mujer, tremenda, me quedó siempre por la belleza de la mujer", fue lo que le había dicho Maradona a Suárez.

Asimismo, Omar indicó que el astro argentino era una persona muy coqueta y que todas las mujeres querían estar con él. "Algo de eso se había hablado. Le gustaban todas y todas querían estar con él".

'Pipi' Estrada contó su versión de este romance

‘Pipi’ Estrada confirmó lo dicho por Omar Suárez y contó un poco más sobre el romance entre el argentino y la artista: "Me contó que sí tuvo un affaire con ella. Se probaron. Culminó el deseo. Culminó su fantasía. Ella va a dar una vuelta y se pega una h***** que se lo j***", comentó.

Según comentó el periodista deportivo, el acercamiento entre Maradona y Ana se dio porque ella viajó hasta Barcelona y quedó impresionada con su coche. Este hecho que fue aprovechado por el argentino para seducirla incluso comentó que le prestó su carro para que ella lo usara.