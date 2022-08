Samahara Lobatón aclara que fiesta de cumpleaños de su hija no fue canje: "Trabajé y ahorré para darle lo que se merece"

Samahara Lobatón salió al frente para responderle a sus críticos, luego de revelar cuánto gastó en el cumpleaños de su hija.

Como se recuerda, la influencer tiró la casa por la ventana cuando su pequeña Xianna cumplió un año. En el programa ‘En boca de todos’, Lobatón reveló que, en total, invirtió S/ 40 mil soles para organizar el primer onomástico de su primogénita.

Usuario acusa a Samahara Lobatón de organizar fiesta de cumpleaños con canje y ella le responde

Samahara Lobatón estuvo respondiendo algunas preguntas que sus seguidores le hacían a través de las historias de su cuenta de Instagram.

Uno de los usuarios increpó a la influencer por presumir la exorbitante cifra que gastó en el cumpleaños de su pequeña llamándola “ridícula”. “Eres ridícula. Dices haberle hecho la fiesta a la niña cuando todo fue canje”, acusó su seguidor.

La hija de Melissa Klug no se quedó callada y le respondió con toda su artillería. La influencer aseguró que tanto ella como el padre de su hija trabajaron y ahorraron para organizarle el cumpleaños a su retoño.

“A ver, un ratito. Ridícula no, para nada. Si tuvieras las posibilidades, también lo harías, pero algo no les queda claro. Yo trabajé y ahorré junto con Youna para darle el año que se merecía a Xianna. Así como lo estamos haciendo para este cumpleaños, no hubo canje. Trabajé mucho para que osen decir que fue canje”, contestó la hija de Abel Lobatón.









Samahara Lobatón aclara rumores de canje en la fiesta infantil de su hija.