Samahara Lobatón afirma que su hija ya habla inglés: "Me dijo qué' lindos mis shoes'"

Samahara Lobatón viajó hace algunas semanas a Estados Unidos con su familia para empezar una nueva vida.

A través de sus historias de Instagram, la influencer reveló que su menor hija se ha adaptado rápidamente al país.

Samahara y su nueva vida en Estados Unidos

La hija de Melissa Klug utilizó sus redes sociales para hablar sobre su vida en el país norteamericano. La joven aseguró que Xianna ya está hablando inglés y la pasa muy bien.

“Los niños son esponjitas y eso creo que todos los papás lo sabemos (...) En el caso de Xianna ya venía viendo dibujos y canciones, todo en inglés, siempre he tratado de que vea todo en inglés, todo lo que es pantallas en inglés, y ha sido super rápido”, afirmó Lobatón.

Pero no solo eso. La hija de Melissa Klug comentó que su heredera ya habla inglés. “El otro día estaba sentada en su silla del carro y me dijo ‘wow, qué lindos mis shoes (zapatos)’, y yo ‘¿qué?’, y ella me dijo ‘sí, mira’, y yo ‘Xianna, ¿qué son shoes?’, y ella me dijo ‘son zapatos, mamá’, y yo ‘oh’, literal me dejó en shock”, comentó.

Asimismo, recalcó que los profesores de su heredera no saben español. Sin embargo, a pesar de las barreras comunicacionales, su niña no tiene dificultades.

“En el nido de Xianna hay una clase en español, pero es a partir de los 3 años y Xianna tiene 2 y 3 meses, entonces, en su salón, para su mala suerte, sus dos profesores no hablan español, hablan solamente inglés, entonces hacen su esfuerzo por aprender palabras para poder comunicarse con ella, pero como les digo, Xianna se ha adaptado superbién, entonces como que bien, todo es en inglés”, acotó.





La ex chica reality se encuentra viviendo en Estados Unidos junto a su pareja e hija para empezar una nueva vida.

Debido a eso, ha solicitado una visa de residencia- modalidad estudiante- para radicar en tierras norteamericanas y estudiar la carrera de Educación Infantil.