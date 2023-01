Samahara Lobatón jura que ya no se hará más cirugías: “Mi rostro ahí quedó”

Samahara Lobatón estuvo en el programa Amor y fuego para hablar sobre diversas de su vida pública y privada.

La joven influencer se defendió de los comentarios negativos en su contra y aclaró algunas versiones sobre sus canjes publicitarios.

Samahara Lobatón no se realizará más retoques

Hace algunas semanas, la hija de Melissa Klug fue cuestionada por la rinoplastia y el aumento de labios que se realizó.

Por ello, Gigi Mitri le preguntó si no tenía miedo de volverse adicta a los retoques y terminar como otros miembros de la farándula. “No tienes miedo de caer, muchos de los de la tele caen, en el exceso de cirugías”, le consultó.

Lee también: Samahara Lobatón sube fotos de sus “retoques” y usuarios le recomiendan denunciar a los responsables

Frente a ello, Samahara Lobatón dejó en claro que eran los últimos procedimientos estéticos a los que se sometía. “No, lo que es mi rostro ahí quedó (…) No tenía muchos labios, en la parte de arriba y tengo operada la nariz y después de cierto tiempo se tienen que hacer retoques como cirugía”, aclaró.



Samahara Lobatón aclara canjes publicitarios

Samahara Lobatón también fue interrogada sobre los comentarios negativos que unas marcas le hicieron por no cumplir con los acuerdos acordados.

La influencer señaló que hace dos años no realiza canjes. Pero, cuando Rodrigo González le recordó que había etiquetado a la doctora que la atendió en su cirugía, esta reconoció que había un acuerdo previo.

Lee también: Rodrigo González lapida a Samahara Lobatón por retoquitos: “Ni el pavo de la Klug tendrá tanto relleno”

“Hacemos un acuerdo en base a mi tarifario y los doctores me indican qué acuerdos requerirían para su estética”, comentó.

A finales de 2022, Lobatón publicó videos en sus redes sociales de la armonización facial a la que se había sometido. A pesar de las críticas que le llovieron, la hija de Melissa Klug recalcó que estaba contenta con el resultado.

“Los veo hermosos. Y mientras a mí me gusten, me importa una m… lo que opine el resto. Porque si te haces algo o te pones algo, es porque a ti te gusta, no para que le guste a la gente”, mencionó en ese entonces.