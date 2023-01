Samahara Lobatón sube fotos de sus “retoques” y usuarios le recomiendan denunciar a los responsables

La hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, publicó en la plataforma de Instagram su outfit por año nuevo, en la cual se vio su nuevo rostro. Esto se sabe, pues ella misma reveló que se sometió a diversas cirugías estéticas.

La encuesta sobre los retoques de Samahara Lobatón

Aprovechando la situación, el portal Instarándula no dudo en hacer una encuesta con el fin de que la gente diera su opinión sobre los arreglitos que se realizó Samahara Lobatón, pero los usuarios fueron tajantes y dieron su cruda opinión.

La publicación cita lo siguiente: “Samahara comparte con sus fans los resultados de sus arreglitos ¿Les gusta el resultado?”, publicó el periodista de espectáculos Samuel Suarez.

Ante este tema, El 61% de usuarios encuestados marcó la opción: “No quedaron bien los arreglitos”, el 26% puso la opción: “La veo igualita, no ha cambiado en nada.” Y por último, el 13%: “Quedó bien guapa, regiaaa”.

Así mismo, los usuarios recomendaron a Samahara Lobatón “denunciar” a los profesionales encargados de su cirugía.

¿Navidad sin su pareja?

Cabe recalcar, que asimismo los internautas se dieron cuenta de lo que podría ser un dato aún más importante en la vida de Samahara. Es que en la fiesta de Navidad no estaba con Youna, razón por la cual se cree que estarían separados. “Todos los años la he pasado con mi familia, Youna, Xianna y yo. Este año es una excepción. Si no es tu vida, es mejor no comentar porque no sabes nada de mi vida en cuatro paredes”, señaló Samahara.

