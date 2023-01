Samahara Lobatón tras burlas sobre sus 'retoquitos': "No me importa lo que opine el resto"

¡Se defiende! Samahara Lobatón fue blanco de críticas tras anunciar a través de sus redes sociales que quedó feliz con el resultado de sus últimos ‘retoquitos’ estéticos. La hija de Melissa Klug se sometió a unos ‘arreglitos’ en los labios y la nariz, desatando las burlas de los usuarios.

La influencer se cansó de las críticas de sus detractores y les respondió con un contundente mensaje a través de sus redes sociales.

¿Qué dijo Samahara Lobatón?

Samahara Lobatón aprovechó la pregunta de una usuaria en la dinámica preguntas y respuestas de Instagram para responderle a sus críticos.

Una internauta le consultó sobre cuándo se vería el resultado final de su ‘arreglito’ estético en los labios, a lo que la hija de Melissa respondió ofuscada: “Los veo hermosos (mis labios). Y, mientras a mí me gusten, me importa una mi*** lo que opine el resto. Porque si te haces algo o te pones algo es porque a ti te gusta, no para que le guste a la gente”.

Samahara Lobatón responde a sus críticos.

Instagram

¿A qué procedimiento estético se sometió Samahara Lobatón?

La hija de Abel Lobatón lució orgullosa sus ‘retoquitos’ estéticos en Año Nuevo. En su cuenta de Instagram, la influencer explicó que se realizó una rinomodelación y otro procedimiento en los labios para aumentar su volumen.

“Quiero mostrarles cómo va el proceso de mi naricita y mis labios. Ya ha deshinchado bastante a comparación de ayer, que estaba con la boca super hinchada. Es porque es un proceso, la anestesia inflama bastante y ahora ya. Miren qué lindo se ve mi nariz. Quedó hermosa. Igual, tiene que ir deshinchando”, expresó Lobatón en Instagram.

Desde que Samahara apareció en la televisión como participante de Combate siempre ha sido blanco de burlas debido a su físico. Por lo que, de esta manera, busca hacerles frente a sus detractores y, así, evitar más comentarios negativos.

Samahara Lobatón lució sus 'retoquitos' estéticos.

Instagram