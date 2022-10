Samahara Lobatón se entera EN VIVO que Youna no la sigue en Instagram: “Sube tonterías”

¡Impactada! Samahara Lobatón se mostró sorprendida al enterarse EN VIVO en el programa América hoy que su pareja y padre de su hija, Youna, no la sigue en Instagram.

Durante la transmisión del programa matutino, Janet Barboza y Ethel Pozo revelaron imágenes en las que se ve que el estilista no sigue a la hija de Melissa Klug en Instagram. Por el contrario, Lobatón si es follower de su pareja. Al enterarse de la noticia, la influencer aclaró que ella empezó a seguirlo el último sábado para enterarse de sus publicaciones.

“Yo no lo dejé de seguir, no lo sigo hace más de un año, desde que antes que volviéramos a convivir... Lo comencé a seguir porque si no no me entero de las tonterías que sube”, dijo la hija de Abel Lobatón.

A pesar de no seguirse en las redes sociales, la influencer aseguró que la relación con el padre de su hija marcha mejor que nunca tras el viaje internacional que realizó con Youna por el cumpleaños de su primogénita.

Samahara Lobatón le llama la atención a Youna tras bromear con el fin de su relación

El último fin de semana, Youna sorprendió a sus seguidores al revelar el fin de su relación con Samahara Lobatón, sin embargo, a los pocos minutos aclaró que todo se debió a una broma.

“Mi relación con Samahara Klug lastimosamente no da para más y decidimos enfocarnos netamente en la salud y el bienestar de nuestra hija (...) Yo subí ese mensaje para una broma en close friend y de huev*** lo puse público, por eso lo borré rápido”, escribió el peluquero en sus redes sociales.

Durante su participación en América hoy, la engreída de Melissa Klug confesó que le llamó la atención a su pareja por publicar mentiras en sus redes sociales.

“Quería matarlo. Yo lo llamé para decirle ‘oye, tú has publicado esto’ y me dijo que sí, que quería hacer una broma, un TikTok, una reacción de mis amigos”, reveló Lobatón.