Samuel Suárez sobre la salida de Melissa Paredes de ‘Préndete’: “No imaginó que el público le iba dar la espalda”

Samuel Suárez, creador de Instarándula, brindó su opinión sobre el fracaso de Melissa Paredes en Préndete.

El periodista de espectáculos utilizó su cuenta de Instagram para opinar sobre la salida de la expareja del Gato Cuba de Panamericana TV. Según Suárez, muchas personas -incluida él- pensaron que Melissa Paredes podría ser un buen jale por ser polémica y conflictiva.

“Pero ni ella imaginó que el público le iba dar la espalda y en su canal iban a esperar que termine su contrato para desaparecerla. Su autofrustración debe ser fuerte y así lo exterioriza”, indicó en un primer momento.

Sin embargo, indicó que nunca pensó que el público le iba a dar la espalda y no iban a ver el programa. “No imaginó que el público le iba dar la espalda”, complementó.

Melissa Paredes anunció su salida de ‘Préndete’

En la reciente emisión de Préndete, la conductora Melissa Paredes anunció que el canal había decidido no renovarle su contrato. “Si bien es cierto mi contrato termina el viernes 10 de marzo, es verdad que se me iba a renovar, pero se tomó una decisión que ya no. Sus razones tendrán y se respeta, yo estoy agradecidísima con ustedes por haberme recibido de esta manera tan bonita”, mencionó.

Asimismo, agradeció el apoyo de la producción y sus compañeros, Kurt Villavicencio y Karla Tarazona, quienes se quedarán al frente del magazine de Panamericana TV.

“Me han recibido con mucho cariño y mucho amor a toda la gente que está aquí y de verdad que hay decisiones más allá y me imagino que escapan de la producción (...) El mundo sigue no se va a parar porque Melissa se va, así que tranquilos Préndete sigue aquí en Panamericana”, remarcó.