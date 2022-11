¡Se sincera! Fabianne Hayashida revela que se operó por bullying en 'Combate': "Me traumaron con mi cuerpo"

La recordada 'Chinita' de Combate se presentó en el 'Moloko Podcast' emitido por Youtube, donde se refirió a sus operaciones estéticas y burlas que sufrió durante su permanencia en el programa.

Fabianne Hayashida reveló que sufrió de bodyshaming

Fabianne contó que el tema de su cuerpo era algo que salió más de una vez en el programa, e incluso recuerda con pena el comentario que le hizo Stephanie Valenzuela, quien dijo al aire que le daba asco su trasero.

“Me traumaron mucho con el tema de mi cuerpo, yo era una niña de 17 para 18 años, obviamente no tenía el cuerpo de Paloma Fiuza, ni de Alejandra Baigorria. Una vez, Stephanie Valenzuela dijo en televisión nacional ‘el pot* de la china da asco’. Me lo tomé al chiste, pero mentalmente no” recordó.

A pesar de interpretar a un personaje, confesó que en su momento era un tema que le afectaba: “Era el patito feo de Combate. Decían ‘la maravillosa Alejandra Baigorria y el cuerpazo de Paloma… y la china’. Yo me reía porque sabía que era un personaje. Me reía frente a cámaras, pero llegaba a mi casa y decía ‘soy una fea, tal vez nadie me va a querer’. No lo entendía en el momento, pero analizando las cosas me afectó bastante”

Sobre sus implantes en los glúteos, explicó que retirarselos fue doloroso y que se avergonzaba de ellos: "Fue lo primero que hice, fue súper doloroso. Yo le dije a mi esposo ‘esta no soy yo’. Me paraba así o me tapaba, pero en la cámara era otra. Eso no cuadraba, no era mío”.





Recibía un sueldo por debajo del promedio



En otro momento del programa, Fabianne también habló acerca del sueldo que recibió por parte del programa. Para sorpresa de los conductores, la 'chinita' indicó que el sueldo que recibía era bastante bajo para su status en relación a la remuneración que ganaban otras estrellas.

La suma era de mil dólares mensuales, el cual es más del triple que un salario mínimo (S/1025) pero no llegaba a sus expectativas. También contó que se acercó a la producción a exigir tres mil quinientos dólares, pero esta solicitud fue rechazada.