Melissa Paredes revela que su 'Activador' la llevó al gimnasio porque está "muy aguada"

Melissa Paredes y Anthony Aranda acudieron juntos este domingo 5 de marzo al gimnasio. La ex Miss Perú compartió a través de su cuenta de Instagram que el Activador la llevó a ejercitarse debido a que considera que está “muy aguada”. Sin embargo, el bailarín negó la acusación.

“Alguien me trajo al gimnasio porque dice que estoy “muy aguada” (Anthony: no, tú me quisiste acompañar) No, me ha dicho que estoy aguada y es verdad”, expresó la modelo en las historias de su cuenta de Instagram.



Asimismo, la expareja de Rodrigo Cuba confesó que no es amante del gimnasio, pero que acudirá con más frecuencia para fortalecer sus músculos. “Estoy flaca, pero estoy aguada”, acotó.

¿Cuánto tiempo de relación tienen Melissa Paredes y Anthony Aranda?

Melissa Paredes y Anthony Aranda se conocieron cuando participaban en El gran show. Las cámaras de Magaly Medina los ampayaron en el estacionamiento del gimnasio donde ambos acudían cuando la modelo aún estaba casada con Rodrigo Cuba.

Tras difundirse el ampay, la modelo se divorció del futbolista e inició una relación con el bailarín el 24 de noviembre de 2021.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se lucen en el primer día de clases de su hija

¡Dejaron las riñas atrás! Melissa Paredes y Rodrigo Cuba han demostrado que han superado sus problemas mediáticos para enfocarse en el bienestar de su hija Mía.

A través de sus redes sociales, el futbolista compartió fotografías del primer día de colegio de su hija. En las imágenes, el ‘Gato’ Cuba aparece junto a su pequeña y la modelo en el salón de clases de su primogénita.

“Feliz 1er día de clases para nuestra princesita. Te amamos y seguiremos trabajando juntos por ti y para ti, amamos verte tan feliz. Que este sea un año maravilloso”, escribió el futbolista en Instagram.