Shakira se confiesa tras separación con Gerard Piqué: “Siento que soy suficiente y dependo de mí misma”

Shakira rompió su silencio sobre su separación con Gerard Piqué.

En una entrevista con Enrique Acevedo, la colombiana reflexionó sobre los sueños en familia que no hará realidad. Además, confesó que su colaboración con Bizarrap la ayudó a sanar.

Durante la entrevista, Shakira hizo referencia a su separación con Gerard Piqué. La intérprete de "Te felicito" confesó que tenía el sueño de que sus hijos tengan a sus padres juntos, pero que la vida le ha recompensado.

“Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse, una familia... yo también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte de alguna manera y creo que conmigo lo ha hecho con creces con estos dos niños estupendos, maravillosos, que me llenan de amor cada día”, empezó diciendo.

La cantante colombiana aseguró que ya no es dependiente de los hombres. “Siempre he sido demasiado dependiente emocionalmente de los hombres, he sido una enamorada del amor y creo que esa historieta, de alguna manera, he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma hoy en día”, manifestó.

Pese a que estuvo doce años junto al catalán, Shakira consideró que ahora sí se siente completa. “Siento que dependo de mí misma y que además tengo dos niños que dependen de mí y tengo que estar más fuerte que una leona”, acotó.

Una mujer hermosa y sincera ❤️ pic.twitter.com/avhNbyZAfl — Shakira en español 🎶 (@shakiracarla) February 28, 2023

Colaboración con Bizarrap sanó sus heridas

Shakira ha dado mucho que hablar por sus últimos lanzamientos, especialmente por la tiradera a Gerard Piqué. De hecho, aseguró que hacer música con Bizarrap fue casi como una terapia en la etapa más difícil de su vida.

“Hay un antes y un después de Bizarrap. Entré al estudio de una forma y salí de otra. Fue un gran desahogo necesario, también para mi propia sanación, para mi propio proceso de recuperación. Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiera tenido esa canción, la posibilidad de expresarme, de pensar en el dolor, porque después de experimentar un desamor, una traición, un vacío, una decepción... hay que sentir, pero también hay que pensar en eso que se siente”, respondió.

La barranquillera agradeció a su público por todo el apoyo. Asimismo, dijo estar más fuerte que nunca y lista para enfrentar nuevos retos. “Cuando estuve en el piso me dieron la fuerza y el valor de levantarme, de decir: 'Bueno, estoy lista para el próximo round. Que venga la vida y me muestre que más hay’”, sentenció.





Bizarrap presente en Barrio Latino Remix

El productor argentino Bizarrap encabeza la lista de artistas que estarán presentes el próximo sábado 29 de abril en el Club Cultural de Lima en Chorrillos, como parte del festival Barrio Latino Remix. El creador de BZRP Music Sessions #53 estará junto a María Becerra, la revelación chilena Cris MJ, así como a los DJs Playero (Puerto Rico) y Rosa Pistola (Colombia). Además, estarán los artistas peruanos Emil, DJ Linda, Handa y Flavia Laos.

Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma de Joinnus y tienen un descuento de 15% con Interbank. Los precios oscilan entre:

VIP: S/ 422.

General: S/ 255.

Box Individual: S/ 700.

Box Grupal: S/ 8400 (incluye: 12 entradas Box, 1 botella Johnnie Walker Etiqueta Dorada 750 ml, 6 botellas de agua 500 ml, 6 botellas de energizante 300 ml).