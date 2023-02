Sheyla Rojas le pide el anillo a Sir Winston: “No voy a esperar toda mi vida”

Sheyla Rojas se encuentra en Perú y ha sido invitada a diversos programas televisivos para compartir detalles tanto de su vida en México como de su relación con el popular Sir Winston.

Pero no solo eso, la exchica reality reveló que le dio un plazo a su pareja para que le pida matrimonio.

Lee también: Sheyla Rojas confesó que su hijo no la reconoce por los "arreglitos" que se ha hecho

Sheyla Rojas exige el anillo a Sir Winston

Ante este tema, la influencer aseguró que no es una mujer que espera toda la vida. Asimismo, le advirtió a su pareja que le sobraban pretendientes dispuestos a casarse con ella.

“Yo dije ‘me caso este año’ y estoy esperando (el anillo de compromiso). Dije que esperaría un año y este abril se cumple el plazo. ¿Qué pasa si no llega el anillo? No voy a esperar toda mi vida, si él no se anima, yo tampoco voy a seguir esperando. Pretendientes hay muchos”, declaró para América Hoy.

Sheyla Rojas negó estar distanciada de su pareja

Cabe recalcar, que Rojas desmintió los rumores sobre un supuesto distanciamiento con Sir Winston. La rubia aclaró que no pudo viajar porque no cuenta con pasaporte.

Lee también: Sheyla Rojas confesó que dejó de usar bótox luego de una parálisis facial: "Ya puedo gesticular"

“No (estamos separados), él iba a venir la semana pasada, pero estuvo internado, casi se me va. Lo tuvieron que operar de emergencia porque estuvo a punto de hacer peritonitis. Yo no pude viajar porque se quedaron con mi pasaporte en la embajada de Estados Unidos”, explicó.