Sheyla Rojas sobre el tema “Que me deje coja sino next”: “Sí me afectó”

Sheyla Rojas reveló como se sintió cuando escuchó por primera vez el tema musical “Que me deje coja sino next” de DJ Peligro.

Pero no solo eso, la modelo señaló que la mencionada canción estuvo prohibida dentro de su entorno más cercano.

“No, no, esa canción estaba prohibida, tachada, no la podía escuchar, me daba hasta cólera, no la podía escuchar. Hasta que no sé dónde fue, creo que después de tiempo la escuché, como que ya había pasado”, afirmó Rojas para el canal de YouTube del periodista Jaime “Choca” Mandros.

Asimismo, aseveró que en aquella época vivió momentos muy complicados tras verse envuelta en el tema polémico junto al futbolista Luis Advíncula.

“En su primer momento sí me afectó. Fue una etapa muy tormentosa, ahora ya lo pasé, ya lo superé”, comentó.

Sheyla Rojas y Luis Advíncula

Como se recuerda, en el año 2020 el programa “Magaly Tv, La Firme” difundió imágenes en donde aparecía la exchica reality sentada de manera muy cariñosa en las piernas del jugador peruano.

“Ellos ya se comunicaban por Instagram y quedaron en una reunión para almorzar, la cual fue en el Hotel Country. Me cayó muy bien porque era un tipo agradable. Se acabó el almuerzo y nos dejaron en el departamento. Ellos coordinaron por WhatsApp y quedaron verse después del partido. Llegó tipo 12 de la noche a recogernos y nos llevó a un departamento en Miraflores. Estábamos Sheyla, Advíncula, dos amigos de él, una amiga nuestra y yo”, acotó Irvin Vera, amigo de la presentadora de televisión.

