Shirley Arica asegura que es una mujer "difícil de acceder": "No soy de momentos"

Declaraciones que sorprenden. La modelo e influencer Shirley Arica se confesó ante la psicóloga Lisbeth Cueva, en su podcast Todos sanamos, que es una mujer reservada y, al contrario de lo que cree la gente, no suele dar el primer paso en una relación.

La popular Chica Realidad reconoció que es “una persona difícil de acceder” y que le cuesta confiar en los demás. “No me abro con cualquier persona. Tengo un carácter un poquito complicado. No me gusta que indaguen mucho sobre mi vida y es como que, si me gusta alguien físicamente, porque todo empieza así, puedo conocerlo en una fiesta, y al día siguiente me invita a almorzar o al cine y es como que corto cualquier tipo de relación”, manifestó.

Lee también: Shirley Arica sobre relación con Jefferson Farfán: “Ya le fui, en la repetición no está el gusto”

Ante ello, Lisbeth Cueva indicó que eso se debería a una forma de defensa ante el daño que ha recibido. Inmediatamente, Shirley Arica afirmó "no es de momentos". “No es que conozco a alguien y ya (tiene relaciones). No... También es algo que me cuesta mucho llegar a ese momento de la intimidad. Es muy complicado, no es como que fácil para mí”, expresó.

No llego ni siquiera a la segunda parte y si me gusta mucho alguien y decido darme la oportunidad y salgo con esa persona, soy fría y ya he recibido comentarios como que por qué eres tan seca, por qué no eres cariñosa y yo: ‘Bueno entonces búscate otra persona’. No sé cómo reaccionar, es como que digo bueno si no le gusta como soy entonces que busca una que sí le de cariño”, complementó la modelo.

Shirley Arica y Jefferson Farfán

Hace algunas semanas, Shirley Arica sorprendió al asegurar que tuvo "algo" con Jefferson Farfán. En su programa de YouTube llamado Entre tragos, indicó que tuvo un romance con el exfutbolista de la Selección Peruana, pero no volvería a repetirse el encuentro.

"A Jefferson Farfán, ya le he dicho, pero se hace el loco. Es un chico muy caballero, me cae súper bien y hemos coincidido en varios lugares”, indicó en un primer momento la modelo. "Ya le he ido, pero ahora somos amigos... No, porque en la repetición no está el gusto. Es como si todos los días comiera cebiche, hay que variar de platos”, complementó.