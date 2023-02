Shirley Arica sobre relación con Jefferson Farfán: “Ya le fui, en la repetición no está el gusto”

Shirley Arica se encuentra en su mejor momento tras el éxito de Entragos, su programa de entrevistas en Youtube. En una reciente entrevista con Trome, la exjusticiera reveló que le gustaría invitar a Jefferson Farfán. Además, descartó tener algo más que amistad porque “ya le fue”.

Shirley Arica quiere entrevistar a Jefferson Farfán

La exparticipante de El poder del amor aseguró que ya invitó al futbolista a su programa, pero este no ha querido contestar su propuesta. “A Jefferson Farfán, ya le he dicho, pero se hace el loco. Es un chico muy caballero, me cae súper bien y hemos coincidido en varios lugares”, dijo la modelo.

Además, destacó que su estilo de entrevista sería distinto al de Jazmín Pinedo y Yaco Eskenazi. “Por eso tiene miedo de ir a mi programa”, agregó.

Shirley Arica descarta relación con Jefferson Farfán

Años atrás, Shirley Arica reveló que tuvo varios ‘choques y fugas’ con Jefferson Farfán. Sin embargo, la modelo aseguró que ahora mantienen una relación amistosa y no piensa en tener algo más.

“Ya le he ido, pero ahora somos amigos... No, porque en la repetición no está el gusto. Es como si todos los días comiera cebiche, hay que variar de platos”, comentó.