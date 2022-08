Sofia Franco le pidió algunos "requisitos económicos" a Álvaro Paz de la Barra para darle el divorcio

Jamila Dahabreh dio su versión de la relación sentimental que mantuvo con el exalcalde de la Molina, Álvaro Paz de la Barra. A través del programa de Magaly Medina, la modelo señaló que terminó con la expareja de Sofia Franco porque se cansó de esperar el divorcio.

Según indicó los trámites de la separación demoraban porque De la Barra no cumplía con algunos requisitos económicos que la madre de sus hijos le había impuesto. Asimismo, Jamila Dahabreh confesó que no regresaría con su expareja así este le ruegue.

Los acuerdos económicos de Sofia Franco

Durante la entrevista, Dahabreh recalcó que Álvaro Paz de la Barra le mostró los papeles del trámite de divorcio con Sofia Franco y que por eso aceptó la relación. No obstante, indicó que la separación no se concretaba porque había algunos acuerdos económicos que faltaban.

“Creo que faltaba lo de la casa (para divorciarse)”, señaló. Asimismo, Magaly Medina dijo haber estado enterada de esa petición además del pago de un viaje a México, entre otras cosas que Sofia Franco demandaba para firmarle los papeles.

Sofía Franco nunca la llamó

Jamila Dahabreh también aclaró que ella nunca tuvo ningún problema con Sofia Franco y que esta nunca se comunicó con ella. “Yo no me peleo por un hombre, jamás en mi vida, sé mi valor”, insistió.

Al ser consultada por la presentadora de televisión sobre si volvería con Álvaro Paz de la Barra, Dahabreh descartó toda posibilidad. La joven comentó que todo el entorno del político sabe lo buena que fue con él y que este le pagó muy mal.

“Mis relaciones han sido largas, yo trato de luchar hasta cierto punto, cuando ya se agotaron las cosas, ya no doy más (…) Yo he sido demasiado buena con él y él no lo ha sido conmigo, me deja mal parada sabiendo que tengo una hija, familia”.

Por último, indicó que el sueño de su expareja es volverse presidente de la República.