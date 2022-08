Sofía Franco no descarta regresar con Álvaro Paz de la Barra

Sí, leíste bien el titular. La conductora Sofía Franco dejó entrever que volvería con su aún esposo Álvaro Paz de la Barra. A través de una comunicación con el programa ‘Estás en Todas’, la también actriz no descartó regresar con el alcalde de La Molina.

“Mira, yo no voy a hablar de momentos de nosotros donde yo he visto un nuevo Álvaro, donde él ha hecho su mayor esfuerzo por quizás retomar la relación, sin embargo, nos hemos dado un tiempo y bueno, yo no lo voy a justificar, él sabrá las cosas que hace bien, él igual está pendiente de que uno no se sienta mal, pero hay que hacer las cosas bien, definitivamente, para que estas cosas no sucedan”, respondió Sofía Franco.

Sofía Franco le responde a Jamila Dehabreh

Por otro lado, Franco respondió sobre las declaraciones de Jamila Dehabreh, quien indicó que la conductora le había pedido dinero a Paz de la Barra para darle el divorcio.

"Me parece de mal gusto opinar del patrimonio de una pareja de esposos. Es algo que, como familia, nos compete conversar a nosotros, nadie le autorizó a opinar, pero que sepa que nos casamos con bienes mancomunados (..) Son 10 años de matrimonio y así llore y patalee, el divorcio se dará en el momento que toque", afirmó Sofía Franco.

Jamila confirmó romance con alcalde de La Molina

El último jueves, durante el programa de Magaly Medina, la modelo confirmó que tuvo un romance con Álvaro Paz de la Barra. “Hasta hace dos semanas me decía que me amaba”, afirmó Dahabreh.