Soltero se siente más atraído por el mesero de 'First dates' que por su cita: "Puede ser el doble de Thor"

Un hecho bastante peculiar sucedió en la última edición de First dates. Uno de los solteros se sintió más atraído por Matías, el mesero del restaurante, que por su cita. El hecho fue muy comentado en las redes sociales y generó cientos de comentarios.

Oliver sintió más atracción por el mesero que por su cita

La producción del programa decidió juntar a personas que sepan del poliamor y que lo hayan experimentado. De esta manera, logró juntar a Laura y Oliver; sin embargo, sucedió algo inesperado.

Cuando ambos han entrado al restaurante, Matías los atendió y Oliver se quedó impactado por la presencia del mesero. “Es guapísimo”, comentó.

Los elogios no quedaron allí, pues comentó que hasta podría ser el doble de Thor.

Laura, quien estaba esperando al costado de la barra, se percató de lo que había sucedido. "A Oliver le ha parecido más atractivo Matías, claramente", expresó fuera de cámaras.

Ambos contaron sus experiencias con el género opuesto

A raíz de esto, uno de los temas de conversación que tuvieron Laura y Oliver fue sobre su experiencia con el otro género.

Oliver fue directo y confesó "Me he acostado con chicos, pero no me ha gustado. Puedo considerar que hay chicos que me ponen, como el camarero Matías, que me pone muchísimo u otros artistas que también. Pero esa masculinidad no me llega a gustar. Me gustan las mujeres trans, pero tiene que verse que son mujeres".

Por su parte, la soltera indicó que sí había estado con algunas mujeres, pero no lo suficiente.

Para finalizar la cita, ambos tenían que tomar una decisión en donde hubo discrepancias. Oliver aseguró que quería tener una segunda cita, pero ha sido Laura quien dijo que no. Sin embargo, indicó que sí le gustaría formar una amistad con él, porque tienen varias cosas en común.