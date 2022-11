Spice Girls celebraron el cumpleaños de Geri Halliwell al ritmo de ‘Say You'll Be There’

El último fin de semana, Geri Halliwell -exintegrante de las Spice Girls- celebró cumpleaños número 50. La cantante estuvo acompañada de sus tres compañeras, con quienes formó parte del aclamado grupo inglés y bailó y cantó su reconocido tema 'Say You'll Be There'.

El icónico momento de Spice Girls con ‘Say You'll Be There’

En un video, capturado por David Beckham, se puede ver a las cuatro Spice Girls bailando y coreando su principal éxito de 1996.

Las amigas, Victoria Beckham, Emma Bunton, Mel C y Ginger Spice, acapararon las miradas de todos los invitados de la fiesta y se mostraron felices recreando algunos de los pasos de su tema musical mientras saludaban a la cámara. “Una amistad para toda la vida”, resaltó la estrella de fútbol en la publicación

Asimismo, Beckham envió un saludo a Melanie B, la integrante faltante, señalando que su esposa y amigas la extrañaron. “Especial celebrando a Ginger este fin de semana y aún más especial para capturar este momento de las chicas… “@officialmelb te extrañaron”, escribió el inglés.













Las Spice Girls: ‘Spiceworld’ cumplió 25 años de su lanzamiento

Las celebraciones por el cumpleaños atrasado de Ginger Spice coincidieron también con el aniversario número 25 de su segundo álbum ‘Spiceworld’, el cual se lanzó el 3 de noviembre de 1997.

“¡25 años de darle sabor a tu vida! Para celebrar este hito, la siguiente canción de Spiceworld25 'Spice Up Your Life: Live In Arnhem' está disponible para transmitir ahora. También hemos lanzado una nueva gama de productos para darle vida a tu guardarropa, Y como un pequeño extra para celebrar los 25 años de uno de nuestros videos favoritos, hemos creado una nueva versión de 2022 a partir de imágenes inéditas de la filmación del video original”, se anunció en el perfil de Instagram de la agrupación.

A pesar de los años, Las Spice Girls se han mantenido unidas y demostrado que siguen siendo grandes amigas. Incluso pretenderían realizar una gira de reencuentro, aunque esto no ha llegado a consolidarse ya que las integrantes del grupo femenino esperan convencer Victoria Beckham de aceptar la propuesta.