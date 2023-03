'Supervivientes 2023': Artúr y Katerina tuvieron su primer acercamiento

Comenzó la nueva temporada de Supervivientes 2023. Los participantes llegaron a Cayos Cochinos (Honduras) para llevarse el premio a casa. A pocos días del estreno del reality, dos concursantes parecen tener un acercamiento.

Se tratan de Artúr Dainese y Katerina Safarova. Ambos fueron vistos charlando en las vallas de la playa.

La primera gran discusión

Diego Pérez estaba trabajando junto con el resto de sus compañeros, cuando notó que Adara Molinero y Patricia Donoso estaban descansando. "Hay que funcionar los seis, no pueden estar cuatro sin parar y dos echándose la siesta, a mí también me gustaría echármela", dijo el hombre de 30 años.

"Tengo un dolor de cabeza de caballo de no haber dormido, tú vete con lo tuyo y yo con lo mío, tú no tienes nada que decirme a mí", respondió la madrileña. Ambos concursantes siguieron discutiendo y Adara le aseguró a su colega que no se le caen los anillos a la hora de trabajar.

El acercamiento entre Artúr y Katerina

Sergio Garrido habló con el modelo sobre las primeras impresiones que se llevó de sus compañeras. Artúr Dainese destacó a Katerina y Adara, aunque mostró su preferencia por la primera. Ambos fueron vistos charlando en la valla de las playas hondureñas.

"Con el puedo hablar en ruso, le puedo decir cositas", declaró Safarova a algunos de sus compañeros. Garrido opinó que ambos cuentan con el tiempo suficiente para conocerse y cree que deberían seguir hablando en la valla.

El resto del grupo se percató del acercamiento entre ambos participantes. Alma Bollo comentó lo siguiente respecto al ucraniano y la rusa: "Esto ya me toca la moral y me supera, a tu casa. La película se llama busco un romance"