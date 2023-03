‘Supervivientes 2023’: Patricia Donoso abandona la competencia, pero su esposo la convence para que continúe

El reality Supervivientes 2023 empezó oficialmente hace tres días. Sin embargo, parece que una participante se vio superada por la exigencia y ha comunicado sus deseos de abandonar. Se trata de Patricia Donoso, la abogada que se hizo conocida por ser amante de Ortega Cano.

Patricia Donoso quiere abandonar ‘Supervivientes 2023’

La abogada de 41 años se había mostrado muy emocionada por asumir este nuevo reto. Sin embargo, a los pocos días de haber iniciado la competencia, confesó sus deseos de abandonar el formato de Telecinco.

“Lleva 72 horas y no ha parado de decirlo, no ha sido una ni dos ni tres veces. Lo ha dicho todo el tiempo. Y esta noche, desesperada, ha pedido salir”, mencionó Laura Madrueño en una transmisión.

El conductor Ion Aramendi, se dirigió a la participante y le pidió que compartiera sus molestias. “Estoy bien con mis compañeros, son maravillosos, pero la situación me ha superado. Decidí que me iba a ir, aguanté unas horas más, pero ya tomé una decisión y mi cabeza anoche dijo que no más”, comentó Patricia.

Fue convencida de continuar

Ion Aramendi, el conductor del debate y el resto de las panelistas le ofrecieron todo su apoyo. Además, le explicaron que su incomodidad era propia de los primeros días de adaptación y que pronto sería más fácil.

Sin embargo, Patricia parecía no querer cambiar de opinión: “Es un reto que pierdo contra mí, me da igual lo que diga la gente. Esto es pura realidad, es horrible”, mencionó desde Playa Royale.

Antes esta situación, tuvieron que recorrer a Charles Loas II, el esposo de la competidora, quien no dudó en mandarle un mensaje: “Yo le diría que ella puede, que siempre ha podido con todo, que siempre he confiado en ella más que nadie en el mundo, no conozco mujer que sea más fuerte y dura que Patricia. Cuando te estableces unos objetivos siempre los cumples, no dejas las cosas a medio hacer”, dijo el magnate.

Finalmente, Patricia decidió dar un paso atrás y continuar la aventura en Supervivientes 2023. No obstante, su decidió podría cambiar en los próximos días.