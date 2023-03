‘Supervivientes 2023’: Bosco Blach vuelve a cometer imprudencia en una de las pruebas

Bosco Blach ha llamado la atención entre los seguidores de Supervivientes 2023. El sobrino de Pocholo Martínez Bordiú ha demostrado ser un participante osado y que puede llegar a arriesgar su vida para ganar.

La nueva imprudencia de Bosco Blach

En una nueva emisión de Supervivientes, los participantes tuvieron que enfrentarse en parejas en una prueba para ganar una recompensa. Los concursantes tenían que colocar los tablones de madera para hacer un puente y llegar hasta una bandera.

Lee también: Gema Aldón abandona 'Supervivientes 2023'

A pesar de ser una persona atlética, esta prueba fue difícil para el joven aristócrata debido a su tamaño y a que su rival era David Pérez. Bosco volvió a iniciar el recorrido debido a que se cayó al inicio. Sin detenerse a pensar en las consecuencias, el participante se tiró contra la última superficie para llegar rápido a la meta. No obstante, terminó golpeándose el pecho con la superficie y cayendo sentado en una de las tablas.

“¡Dios mío! ¿Qué ha hecho?”, exclamó Carlos Sobera desde el set. “Ha sido muy arriesgado lo que ha hecho”, acotó el conductor. Por su parte, Laura Madrueño le llamó la atención al joven de 20 años por su imprudencia.

“Te dijimos desde el principio que tuvieras mucho cuidado y vuelves a pegar un salto. Te podrías haber hecho una lesión muy grave ahora mismo. Hay que tener mucho cuidado porque tenéis que continuar en el concurso. Imagínate que se te hubiera quedado en la entrepierna el cable. Hubiéramos tenido un verdadero drama, y no estoy de broma. Cuando le he visto me he quedado sin habla ni respiración”, comentó muy molesta.

El salto en helicóptero de Bosco Bach

Esta no es la primera vez que le llaman la atención a Bosco por su temeridad. A inicios del reality, cada uno de los participantes tenía que pasar por el clásico rito del salto del helicóptero.

Lee también: ‘Supervivientes 2023’: Yaiza desmiente rumores de separación con Ginés Corregüela

El sobrino de Pocholo quiso dar una buena impresión y generar comentarios, así que dio una voltereta en el aire antes de caer en el agua. Esto le valió una reprimenda por parte de los conductores y fue vetado de la primera prueba. Esta era el voto del público al mejor salto.