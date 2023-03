'Supervivientes 2023': Isa defiende a Asraf después de no reconocer una canción de Isabel Pantoja en una prueba

Asraf se encuentra en serios problemas. El competidor perdió un juego al no poder adivinar la canción de su suegra Isabel Pantoja. Su novia, Isa, salió a defenderlo en su cuenta de Twitter y confesó que tampoco hubiera reconocido el tema.

Isa salió a defender a su prometido

Arelys tenía la tarea de cantar fuerte y claro mientras sumergía su cabeza en el agua. A pesar de varios intentos, Asraf nunca pudo adivinar la canción, la cual era 'Se me enamora el alma' de Isabel Pantoja. Laura Madrueño le dio varias pistas, pero Beno falló.

"Me van a matar. Aquí se te olvida todo", dijo el concursante. El modelo le pidió perdón a su novia, quien lejos de estar molesta con él, lo defendió a través de Twitter. "La pista del salto más visto era evidente vamos, ¡lo de la leña ya no tanto!", escribió la pareja del competidor. Igualmente, aseguró que no estaba segura si pudiera adivinar el tema. "No sé si yo hubiera acertado la canción porque no se escuchaba nada bien, pero estos juegos, aunque no ganen, pues hacen reír por lo menos", comentó Isa.

Por último, confesó que Asraf no escucha la música de su mamá. "Pues no mucho. Los jóvenes de nuestra generación no escuchan este estilo, pero esa canción sí que la sabía él y casi todo el mundo. Podría haberla acertado pero bueno", aclaró Pantoja.





¿Se reveló la sustituta de Patricia Donoso?

Patricia Donoso abandonó el programa tras pasar pocos días en Cayos Cochinos, Honduras. Según los medios españoles, Gabriela Arrocet la reemplazaría.

Ella es conocida por ser hija de Edmundo Arrocet, quién fue pareja por muchos años de María Teresa Campos. Algunos medios informaron que Gabriela estaría viajando desde Chile para incorporarse al programa. Asimismo, su posible llegada podría significar el regreso de su padre a la televisión.