‘Supevivientes 2023’: Los participantes sufren las consecuencias del clima en Honduras

Una nueva entrega de Supervivientes 2023 arrancó con una inesperada lluvia tropical en Cayos Cochinos, Honduras. Los concursantes del reality de Telecinco sufrieron las consecuencias del mal tiempo del país centroamericano.

Laura Madrueño y su conexión accidentada

El presentador Carlos Sobera anunció en el set que conectaría con Laura Madrueño, quien esperaba en la isla para contar los últimos acontecimientos del reality. “Abrimos micrófonos. Buenas noches, Laura”, mencionó Sobera viendo a su compañera con el paisaje despejado.

Sin embargo, en cuestión de segundos, Madrueño abrió los brazos como si se lo esperaba, y una fuerte lluvia cayó sobre ella. “Mirad lo que está pasando”, dijo la madrileña sin poder abrir los ojos.

Lee también: ‘Supervivientes 2023’: Yaiza desmiente rumores de separación con Ginés Corregüela

Esto sorprendió a todos los presentes en el set, incluyendo a Sobera que se llevó las manos a la cara. “¡Por favor! Pero ¿qué es eso?”, comentó sorprendido. “Os prometo que hace un segundo teníamos sol y fijaos la tormenta que nos está cayendo ahora encima”, explicó.

“No os podéis imaginar qué tormentas, incluso a nosotros nos han sacado de la cama. Vivir esto a la intemperie es algo espectacular”, mencionó en otro momento. Finalmente, la madrileña tuvo que continuar la conexión de forma accidentada.

Concursantes sufren por la tormenta

Las fuertes tormentas en la isla hondureña causaron estragos en la convivencia de los participantes, pues tuvieron que lidiar con las consecuencias. Los Royales se movieron rápidamente para salvar sus objetos personales y poner las brasas en un cubo.

Lee también: ‘Supervivientes 2023’: Ginés Corregüela fue salvado de la competencia

“El agua está llegando aquí, vamos a flipar, la que viene por allí no es ni medio normal”, comentó Jonan Wiergo, mientras observaba el horizonte y como la playa se inundaba. El tiempo no mejoró en toda la noche y los participantes lo calificaron como un verdadero ‘infierno’. “Está siendo la peor noche de mi vida: con frío, lluvia, con los pies llenos de arena, con la ropa mojada. Y ahora durmiendo bajo la lluvia”, aseguró Raquel Arias.

Por otro lado, los Fatales también sufrieron las consecuencias, pues tampoco pudieron alimentarse. “No descansamos, no comemos… Qué asco. Esto es peor que no comer. Esto sí que me pone de mala hostia”, soltó Diego Pérez.