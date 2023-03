Susanna Griso critica a Orestes por comunicado: “Menos victimismo”

El pasado 16 de marzo, Rafa Castaño se llevó el mayor bote en la historia de Pasapalabra. El otro protagonista, Orestes Barbero tuvo que aceptar su derrota de buen ánimo; sin embargo, tras su alejamiento del foco público, se especuló que estaría pasando un mal momento. Algo que el propio Orestes se encargó de desmentir.

El comunicado de Orestes Barbero

El concursante de Pasapalabra utilizó su Twitter para aclarar algunas noticias que se generaron alrededor de su estado de ánimo. “Aunque había decidido no manifestarme, he visto que lo más adecuado es que precise esto para evitar confusiones. Me encuentro perfectamente”, empezó el comunicado.

El burgalés calificó su experiencia en el concurso como “excepcional”. Además, explicó que ha decidido tomarse un tiempo para compartir con su familia mientras se recupera de todas las emociones vividas. “Es de todo menos cierto que me halle tan sumamente derrumbado y devastado, sino que estoy con la resaca emocional consecuente, pero ante todo contento y agradecido”, sentenció.

El concursante veterano aclaró que no dará entrevistas y reiteró que se encontraba bien. “Resulta tremendamente injusto que encima se acarree por extensión a mi persona este halo de victimismo sin comerlo ni beberlo”, finalizó.

Me han llegado estos días bastantes mensajes de preocupación y,aunque había decidido no manifestarme,he visto que lo más adecuado es que precise esto para evitar confusiones. Me encuentro perfectamente. Con mucha más alegría por la tranquilidad que progresivamente iré recobrando — Orestes Barbero (@OrestesBarbsalc) March 26, 2023

Susanna Griso critica a Orestes

Este comunicado generó un sinnúmero de comentarios, así como en programas de televisión. Como es el caso de Susanna Griso, conductora de Espejo Público, quien se mostró extrañada por el mensaje del concursante.

“Si tú estás con una resaca emocional, sales y lo cuentas con normalidad y adiós muy buenas. Llevas un año y medio en televisión, creo que también hay un contrato no escrito que si tú has estado todas las noches en el prime time de Antena 3, en el programa más exitoso de la televisión, retirarte con ese silencio da pie a que luego se especule con tu estado de ánimo”, le dijo a Orestes.

Asimismo, Griso manifestó que si no quería que hablara de su estado de ánimo tendría que haber roto su silencio en lugar de evitar a la prensa. “¿Por qué tanto secretismo, qué tienes que esconder? Sales, hablas y dices: 'Me alegro por ti, enhorabuena Rafa'. Quedas como un señor y ya está. ¡Menos victimismo!”, dijo visiblemente molesta con la actitud del burgalés.

El resto de colaboradores en el set intervinieron para aclarar que el Orestes era una buena persona. A lo que la catalana aseguró: “Se lo digo porque es un consejo desde el cariño, de los que llevamos un poquito más en televisión y sabemos que estas cosas funcionan así”.