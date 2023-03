Susy Díaz aconseja a Brunella por enviarle carta notarial a Magaly: "Hay que tener correa en la televisión"

Susy Díaz se pronunció tras conocer que Brunella Horna le mandó una carta notarial a Magaly Medina, luego que la Urraca la llamara ‘Brutella’. La exvedette le aconsejó a la conductora de América hoy tener correa.

“Le aconsejaría, en este ambiente de la farándula, que no se pique, pues el que se pica, pierde. A mí me han dicho que soy bruta, calabaza y demostré que llegué al Congreso. Hay que tener correa, bañarse en aceite para que todo resbale. Que ya no esté mandando cartas notariales, hay que tener correa en la televisión, tengo varios años de carrera artística y me han dicho de todo, me han atacado y yo no estoy mandando cartas notariales ni demandando”, expresó la excongresista.

Asimismo, la exvedette elogió a Horna. La madre de Flor Polo destacó que considera a la esposa de Richard Acuña una mujer inteligente.

“Esa chica es inteligente para su edad. Tiene como quince tiendas (de su marca de ropa), no aceptó a cualquiera de esposo y todas sus exparejas fueron personas importantes, que le sumaron y no restaron”, agregó.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre la carta notarial que le envió Brunella Horna?

En una edición de su programa nocturno, Magaly Medina reveló que recibió una carta notarial de Brunella Horna. Según dio a conocer la Urraca, la esposa de Richard Acuña la amenazó con enjuiciarla por llamarla “Brutella”.

“La ‘Nutella’ esta (por Brunella Horna) no le digo otra cosa porque después, como tiene el suegro millonario, me manda a sus abogados a amenazar con que me van a hacer un juicio. Mandó al abogado a decirme que me iba a meter un juicio porque le decía ‘Brutella’ y que porque eso estaba menoscabando su honor... la verdad no se debe ofender”, contó la Urraca en una edición de su programa Magaly TV, la firme.