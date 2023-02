Susy Díaz 'chotea' a 'Mero Loco': "No soy recicladora”

¡Lo ‘chotea’! Susy Díaz estuvo invitada a la inauguración de un spa junto a otros artistas del medio local, entre ellos Tilsa Lozano, Florcita Polo, Facundo González, entre otros.

En medio del evento, la excongresista fue abordada por un diario local para que opine sobre su expareja Eddy Hidalgo, mejor conocido como el ‘Mero loco’. Esto luego que el empresario asegurara que quiere reconquistar a la exvedette.

“Jamás, yo no lo que no me sirve, lo voto, yo no reciclo, lo que no me sirve. No soy recicladora”, expresó tajantemente a El Popular la madre de Florcita Polo.

Eddy Hidalgo también estuvo invitado a la celebración, según explicó la dueña del spa inaugurado. Sin embargo, la expareja de Susy Díaz no se presentó en el lugar, a pesar de recibir un pago previo.

La emprendedora aseguró que tiene el voucher de pago; por lo que le reclamará al ‘Mero loco’ por su falta de compromiso al no asistir al evento.

¿Qué dijo el ‘Mero loco’ sobre su relación con Susy Díaz?

El empresario se mostró emocionado de retomar su relación con Susy Díaz, luego que la exvedette asegurara que se iba a comunicar con él si es que algún usuario le enviaba un sticker de león durante una transmisión en vivo en TikTok, que realizó para el programa de Magaly Medina.

"La gente comenzó a escribirme para decirme que Susy me iba a llamar, yo estaba ansioso, contento, hace años que no hablo con ella, pero nadie le regaló el sticker de león, que creo que valía 250 dólares. Cuando guste me puede llamar para conversar como personas adultas. Tuvimos una relación de trece años y la gente me pide que regrese con ella, tuve mis defectos, pero jamás le hice daño. Susy es una buena mujer y ojalá algún día lleguemos a conversar", expresó el empresario a Trome.