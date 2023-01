Susy Díaz se convierte en Merlina Addams y los usuarios reaccionan: "Merlona" [VIDEO]

Susy Díaz sorprendió a los usuarios de TikTok al aparecer bailando el popular baile que hizo famoso Jenna Ortega al interpretar a Merlina Addams en Wednesday, la aclamada serie del mismo nombre de Netflix. La excongresista está al día con las últimas tendencias.

Lee también: Susy Díaz recuerda mala experiencia con Tommy Portugal: "Me dejó por los suelos"

La madre de Florcita Polo apareció en la popular plataforma china luciendo un estilo gótico, al mismo estilo que Merlina. Vestida de negro y con una peluca del mismo color, la exbailarina dejó atrás su cabellera rubia para promocionar un negocio, replicando los pasos de la actriz estadounidense.

El clip se volvió viral en TikTok y ya suma más de 308 mil reproducciones. Por su parte, los usuarios no dudaron en dejarle cariñosos mensajes a la excongresista, mientras que otros bromearon con su baile.

“Merlona”, “Neblina”, “Te quiero tía Susy”, “Eso reina”, “Como dos gotas de agua”, son algunos de los comentarios de los internautas.

Susy Díaz es confundida con Sarita Colonia

En diciembre de 2022, Susy Díaz fue confundida con Sarita Colonia durante un documental de History Channel. El canal internacional –incluso- llamó a la exbailarina como “santa pagana”.

Este error tuvo lugar en el capítulo Mensajeros de Dios del programa La Biblia prohibida del canal internacional. Este episodio habla sobre los santos populares que cuentan con cientos de devotos, pero aún no han sido reconocidos con este título por la Iglesia Católica.

Lee también: Florcita Polo sobre salir con Jefferson Farfán: “Uno más jovencito. El colágeno”

Al enterarse de la noticia, la madre de Florcita Polo se mostró indignada e –incluso- aseguró que estaba evaluando la posibilidad de demandar a History Channel.

“Yo no tengo ningún parecido con Sarita Colonia porque ella tiene cabello negro, yo no sé con qué intenciones un canal tan prestigioso que confunde a Susy Díaz y todavía ponen a Chacalón ahí, me ponen como ‘Santa Pagana’, no sé qué vamos a hacer”, señaló la excongresista a un medio local.

Efectivamente, Susy Díaz nuestra santa pagana. pic.twitter.com/IPSCO3ep2j — Emilio (@Uncafecommie) December 26, 2022