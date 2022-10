Susy Díaz recuerda mala experiencia con Tommy Portugal: "Me dejó por los suelos"

Hace algunos años, Tommy Portugal mantuvo una relación corta, pero mediática, con Florcita, hija de Susy Díaz. Por ello, la exvedette no dudó en pronunciarse sobre el problema que tiene el cantante con Mafer y recordó episodios pasados con el intérprete de 'Mil cervezas'.

En declaraciones para el programa D' Mañana, dijo que Tommy le hizo mucho daño y que ahora está pagando lo que le hizo.

"Cuando estuvo con mi hija Florcita, él me dejó por los suelos, tengo las portadas de los periódicos donde habló mal de mí, pero el mundo da vueltas, con el tiempo las personas que han dañado, hay un mandamiento que dice ‘si haces daño, castigo divino tendrás’, y el castigo divino es más fuerte que la del hombre (...) El tiempo arregló lo que Tommy habló mal de mí”, sostuvo Susy Díaz.

Mafer confesó que Tommy se molestó con ella

Por otro lado, Mafer Portugal sostuvo que su papá la llamó para reclamarle sobre sus declaraciones donde indicó que no le llegó a prestar 40 soles.

“Ayer me habló desde el día que fuimos al laboratorio (...) Me habló porque había salido esto de los 40 soles en algunos titulares, entonces ayer me habló por eso. Se molestó y me dijo que no debí contar eso en público. En su momento me dijo que no tenía porque él invierte en su orquesta y tiene esas cosas”, confesó la joven en el programa D’ Mañana.