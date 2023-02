Susy Díaz se luce de DJ y lanza canción ‘Bebe que la vida es breve’

El nombre de Susy Díaz ha sido tendencia en redes sociales en las últimas horas. Y es que la excongresista dio a conocer a través de una nota periodística su nueva faceta en el mundo musical.

Susy Díaz presentó nuevo tema musical

La artista se presentó en la última emisión del programa "Magaly Tv, La Firme" donde no solo se lanzó como DJ, sino, además, estrenó su nueva canción.

Como se recuerda, la madre de Florcita realizó un show en una discoteca muy conocida de Punta Hermosa. En el evento, presentó su melodía "Bebe que la vida es breve" , el cual fue muy bien recibido por los asistentes.

Pero no solo eso, Susy señaló sentirse feliz por el cariño de los jóvenes, pues señaló que una seguidora le comentó que su fanática: “No tienes idea de cómo sigo tu carrera. Eres lo máximo”.

Asimismo, también indicó que sufrió algunos incidentes al estar rodeada de tantas personas: “He sentido mucho. Me han agarrado de todas partes. Parecían pulpos” expresó entre risas el popular personaje de la televisión.

Susy Díaz hace presentaciones en discotecas del Sur

Por otro lado, Susy Díaz informó que no es la primera vez que se presenta en una discoteca del sur: “Segunda vez que me presentó aquí en El Dragón de Punta Hermosa y he estrenado mi canción de música electrónica.

Seguramente el nuevo tema lanzado por Susy Díaz será todo un éxito tanto en redes sociales como en las principales plataformas de música. Por esta razón, es muy probable que el personaje de la farándula sea solicitada en las fiestas de verano.