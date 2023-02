Susy Díaz sobre el roche de Florcita Polo y su cover de Shakira: “Dedícate a sacar tu bachiller”

Susy Díaz se caracteriza por su sinceridad es por eso que ni Flor Polo se salva. Y es que, luego del roche que pasó su engreída tras la difusión de su cover de Shakira sin autotune, decidió darle un importante consejo.

Lee también: Florcita Polo abandonó el set de ‘América hoy’ por burlas sobre su versión de la canción de Shakira: "Dije bien claro que no iba a hacer payasadas"

La recomendación de Susy Díaz a Flor Polo

Esta última semana, Flor Polo fue víctima de burlas y críticas, luego que América Hoy transmitiera su interpretación de la canción "SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53". Tras esa pésima experiencia, su madre no dudó en comentar sobre el tema.

“Yo le he dicho a Flor que se dedique a sacar su título porque ella ha estudiado 5 años en la universidad Ciencias de la Comunicación, entonces ‘dedícate a sacar tu título de bachiller’, cantantes no somos”, respondió duramente.

Flor Polo le ‘pone la cruz’ a América Hoy

Por su parte, la popular ‘Florcita’ aseguró que no volverá a pisar el set de América Hoy, pues considera que le faltaron el respeto. “Se burlaron de mí, me trolearon y encima me hicieron grabar la canción a última hora. Tenía que hacer eso para presentar mi desfile, por eso es que no me fui del set hasta mostrar mis vestidos, pero ya no vuelvo a pisar ese set nunca más”, dijo durante una entrevista.

Lee también: Susy Díaz 'chotea' a 'Mero Loco': "No soy recicladora”

Asimismo, mencionó que la producción ni los conductores se acercaron a pedirle disculpas por humillarla en vivo. “Ninguno y no lo espero tampoco, yo estoy tranquila y me hago respetar como artista y como mi papá antes, en paz descanse, jamás iría donde le falten el respeto. Yo por respeto a mi padre no vuelvo a pisar ese programa”, declaró para El Popular.