The Weeknd: recuerda la vez que se presentó en el Super Bowl

El Super Bowl 2021 es recordado por haberse desarrollado durante la pandemia. Al final, Tampa Bay Buccaneers logró alzar el Trofeo Vince Lombardi al vencer a Kansas City Chiefs. Además, The Weeknd fue el encargado de animar el show de medio tiempo.

El artista sorprendió a todos con su increíble actuación y escenografía. Sin embargo, no fue lo que todos esperaban.

Su actuación en el Super Bowl 2021

El cantante canadiense tuvo la difícil tarea de animar el show de medio tiempo del Supertazón en el año 2021. Abrió su presentación con la canción "House of ballons". The Weeknd portaba como vestimenta un una chaqueta roja de lentejuelas sobre un atuendo monocromático en negro.

Después de su primer tema, siguió on "Can’t Feel My Face", "Feel It Coming" y "Save Your Tears". La siguiente era "Earn it" de la película Cincuenta sombras de Grey, la cual estaba acompañado de una orquesta en vivo. Para su acto final, decidió cerrar con "Blinding Lights", el tema que se hizo popular durante la pandemia.

El campo del Raymond James Stadium, de Tampa (Florida) se llenó de varios bailarines, los cuales estaban vestidos como el artista. Su presentación concluyó con el artista rompiendo la formación de los danzantes, mientras varios fuegos artificiales fueron lanzados.

Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. Algunos no estaban conformes con lo sensual y explosiva que fue su actuación. The Weeknd decidió apostar por un show más audiovisual, inclusive destinó siete millones de dólares de su propio bolsillo para mejorar la experiencia.

Por otro lado, el cantante recibió el apoyo de otros colegas como Drake, quien lo elogió por su presentación en el Super Bowl 2021.