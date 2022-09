El ex chico reality se conectó mediante un enlace en vivo con el programa de espectáculos En boca de todos para conversar sobre su situación migratoria. Como se sabe, hace unos meses tuvo que regresar a su país natal tras ser impedido de ingresar al Perú.

El chileno contó que tiene un nuevo abogado, quien es especialista en temas laborales y migratorios. Además, indicó que acaba de abrir una empresa con un amigo y que está realizando inversiones inmobiliarias en Estados Unidos.

Conductores cuestionaron su decisión

Tras ello, Tula Rodríguez, intervino y aseguró que no entendía por qué deseaba volver al Perú si sus hijas se encuentran con él. “Si tú ya estás reinventándote en tu país, tienes tus dos hijas en Chile, perdóname, me cuesta creer que si tú tienes tu vida allá, por qué insistir en querer regresar a Perú”, manifestó.

El ex chico reality no dudó en responder de manera contundente a la conductora. “Pero, ¿tú no insistirías si sientes que están cometiendo una injusticia contigo? ¿o te quedarías con los brazos cruzados”, cuestionó.

A lo que Tula respondió: “Si tengo a mis hijas en Perú y yo ya estoy acá haciendo un negocio, no, no insistiría. Yo, Tula, me quedaría por mi hija”, contestó de manera tajante.

Por su parte, Ricardo Rondón cuestionó la decisión de Rodríguez al enterarse de que a pesar de todo quiere volver al Perú. “Si te va bien por qué quieres regresar”, preguntó el conductor.

Sin embargo, el chileno no se quedó callado y decidió explicar los motivos por los que desea retornar. “Porque tengo mi vida allá, porque yo no me fui por que quise. Tal como estoy acá porque tuve que reinventarme, quiero llevar todas mis cosas allá, yo amo Perú y tengo mi vida allá. Quiero que la gente entienda, yo no estoy en Perú porque me quise ir, yo no estoy en Perú porque me sacaron”, señaló.