Tula Rodríguez confiesa que bailaba en despedidas de soltero cuando era vedette: "Cobraba hasta 3000 dólares"

En el programa En boca de todos, la exreina de belleza Valeria Piazza reveló que Tula Rodríguez es una de las artistas invitadas a su boda. En medio de la charla sobre los preparativos para su llegada al altar, la conductora de televisión hizo una confesión sobre su etapa de vedette.

Al ser consultada sobre si había participado en alguna despedida de soltero cuando era vedette, Rodríguez reveló que sí fue contratada para bailar y animar estos eventos en el pasado. Incluso, reveló que podía llegar a cobrar hasta 3000 dólares por presentación.

“Lo voy a confesar, en el 2000. He sido vedette y me han contratado en algunas oportunidades he sabido cobrar 500, 1000, 2000 y 3000 dólares, son de las despedidas donde contrataban a una vedette, un cómico y una orquesta. No eran solo de hombres, era mixto, las novias eran las que contrataban, en ese momento los novios o moría por mí algo así, las novias contrataban parte del show”, confesó Tula.

Asimismo, la exvedette contó cómo fue su experiencia en las despedidas de soltero y recalcó que no tiene vergüenza en revelar cómo era su show, pues era parte de su trabajo.

“Soy honesta, cuento lo que hacía, la gente está en sentada, yo me paseaba, me iba al centro, hacía mi musical, mis bailarines me cargaban, el look era un corpiño con un hilo dental con lentejuelas, con mis botas, yo no tengo porque mentir con lo que me he ganado mi plata, te voy a contar que hasta de una torta gigante me han sacado”, agregó.

Tula Rodríguez no descarta incursionar en OnlyFans

Semanas atrás, Tula Rodríguez confesó que, si sus seguidores lo piden, no tendría problemas en incursionar en la plataforma para adultos OnlyFans, siguiendo los pasos de otras figuras de la televisión como Fátima Segovia y Xoana González.

"Yo empecé al revés, a los 15 paraba en hilos dentales y ahora ya me voy tapando porque ya no hay mucho que mostrar. Cada uno hace con su cuerpo y con el tiempo lo que desee. (Pero si mis fans lo piden), mañana mismo (abro mi cuenta de OnlyFans), señaló la conductora de En boca de todos.