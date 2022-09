Tula Rodríguez si recibía invitación a la boda de Ethel Pozo: "No hubiera ido"

El último fin de semana, Ethel Pozo y Julián Alexander contrajeron nupcias a lo grande. Entre los asistentes estuvieron Pamela Franco, actual pareja de Christian Domínguez, y Valeria Piazza.

La bailarina y la ex Miss Perú estuvieron en el programa ‘En boca de todos’ para hablar sobre los detalles y looks de los invitados. Al ser consultada por Ricardo Rondón sobre cuál outfit le pareció más atinado para el evento, Tula Rodríguez prefirió eludir el tema. La conductora de TV reveló que, si recibía la invitación para la boda de la hija de Gisela Valcárcel, hubiera declinado la oferta.

“A mí no me preguntes con quién hubiera ido al matrimonio porque yo no hubiera ido, a mí no me metas, prefiero guardarme mi opinión”, señaló Rodríguez, elogiando los atuendos de Franco y Piazza.

¿Cómo nació la rivalidad entre Gisela y Tula Rodríguez?

Para nadie es un secreto que Tula Rodríguez y Gisela Valcárcel mantienen una rivalidad. Esta surgió luego que, al parecer, la bailarina fuera la tercera en discordia en el matrimonio de la ‘Señito’ con el desaparecido Javier Carmona.