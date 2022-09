Tula Rodríguez sin miedo a hablar de Ethel Pozo tras 'roche' con Gisela: "No tengo por qué no comentar"

El último fin de semana, Ethel Pozo y Julián Alexander se dieron el ‘Sí’ frente a toda la farándula peruana. Su boda fue comentada por todos los programas de espectáculos, entre ellos ‘En boca de todos’, donde Tula Rodríguez se desenvuelve como conductora.

Al ser consultada sobre qué vestuario hubiera usado si asistía, la presentadora de TV evitó referirse al tema. Tras mostrarse un poco nerviosa por la pregunta de su compañero de set Ricardo Rondón, Rodríguez se refirió al momento y aseguró no sentirse incómoda al hablar del matrimonio de la hija de Gisela Valcárcel, pues es parte de su trabajo.

“No me fastidió ni incomodó. Es algo completamente coyuntural, es la noticia que se tiene que comentar. He intentado ser cautelosa para no generar ninguna polémica. No tengo por qué no comentar. Siempre hablamos de lo que pasa en el día a día en el espectáculo, nosotros como programa somos coyuntural, somos un magacín y si eso es la noticia, se comenta con todo el respeto del mundo. Yo hablé de Julián, a él sí lo conozco, hemos trabajado juntos”, comentó la exbailarina en entrevista con El Popular.

¿Qué dijo Tula Rodríguez sobre la boda de Ethel Pozo en ‘En boca de todos’?

Ricardo Rondón le preguntó a Tula Rodríguez que outfit hubiera usado si iba a la boda de la hija de la ‘Señito’. Sin embargo, la presentadora solo atinó a decir que, si le llegaba el parte, hubiera declinado la invitación.

“A mí no me preguntes con quién hubiera ido al matrimonio porque yo no hubiera ido, a mí no me metas, prefiero guardarme mi opinión”, señaló en vivo.