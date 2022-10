El último sábado 15 de octubre, Tula Rodríguez fue vista en el concierto del Grupo Niche. Al ser abordada por la prensa, la conductora de televisión se refirió a la pelea que protagonizaron Gisela Valcárcel y Magaly Medina, luego que su nombre saltara en medio de la disputa.

Según reveló la Urraca, la Señito le confesó que Javier Carmona le fue infiel con Rodríguez. Sobre ello, la conductora de En boca de todos reveló que está con la consciencia tranquila y que no les presta atención a disputas que no le generan nada productivo.

“He aprendido a enfocarme en las cosas que me suman, lo que no me suma, no le doy ni la importancia ni nada. Yo no veo (lo que dicen las personas) por estar tranquila y por salud mental. No es algo que me quita el sueño. Sé que siempre voy a estar expuesta porque soy artista, pero intento hacer mi vida normal, tan normal como que ahora no tengo ni una gota de maquillaje porque no ando pensando en lo que dirán. Soy feliz conmigo, con mi conciencia, con mi alma y mi corazón”, afirmó la exvedette a Trome.

Tula Rodríguez niega relación amorosa

Tula Rodríguez se refirió a su actual situación sentimental. La presentadora de televisión descartó estar en una relación amorosa y afirmó estar enfocada, por el momento en su hija Valentina, fruto de su relación con Javier Carmona.

“No me veo ahorita con alguien, sin embargo, el amor es impredecible. Es algo que no lo busco, no salgo pensando en eso, no me visualizo acompañada, lo único que quiero es salvaguardar a mi hija”, agregó.