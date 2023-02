Usuarios tildan de "desubicado" a Yaco Eskenazi por criticar a Shakira: "De sus amiguitos no dijo nada"

Yaco Eskenazi se convirtió en el "hombre del fin de semana" luego de criticar -duramente- a Shakira tras el lanzamiento de "TQG", su nuevo éxito junto a Karol G.

Durante su presentación en el programa Estás en todas, el ex chico reality indicó que la cantante colombiana es una "tóxica y despechada".

“Me encanta, incluso me parece más pegajosa que la última con Bizarrap. Se nota que se está matando de risa, facturando... No me parece quién es más bonito o no, ella me parece wao, espectacular, sola, sí es una persona que es inteligente, está sacando provecho a una situación que ha sido negativa para ella”, indicó en un primer momento el exintegrante de Esto es guerra.

“Yo siento que es una terrible tóxica, yo amaba a la Shakira del disco rosadito y el de pies descalzos, de ahí en adelante ya no soy tan fanático. Esta versión de Shakira de despecho no me gusta. Yo no veo a Piqué ofendido ah... Mostró cómo la ha superado ah, superadísima está”, despotricó el conductor", complementó Yaco Eskenazi.

La reacción de las fanáticas

Estas palabras -al parecer- no le cayeron nada bien a las fanáticas de la cantante colombiana, quienes no dudaron en criticar al conductor de televisión. "El Yaco se indigna con Shakira pero nunca lo vi indignado por el ampay de sus amigos de pichanga con ciertas reporteras de televisión. ¿Qué opinan ustedes?", "¿Quién es Yaco y por qué habla de la reina Shakira? Desubicado", "Yaco es machista, en sus comentarios de hoy también hacia Rafael y Cachaza queriendo dejar a él como pobrecito", fueron algunos mensajes que escribieron los internautas.





Están funando a Yaco Eskenazi :0

no pensé estar vivo para esto.. pic.twitter.com/bd5vMvwWXT — JDC (@Jdc_23_) February 26, 2023

Quien es yaco al lado de Shakira ? — LouiePeAR🇵🇪🇦🇷 (@louieperucha) February 26, 2023

Paren de fumar a yaco por lo que dijo de Shakira, ya da pereza ese tema, gastan su tiempo 🥱 — Serguits (@thepilotssss) February 26, 2023