Viña del Mar 2023: quiénes se presentarán en el quinto día del festival

Este 23 de febrero se llevará a cabo la quinta fecha de Viña del Mar 2023 y -definitivamente- estará lleno de espectaculares shows musicales.

Descubre en esta nota qué artistas se presentarán en este afamado evento.





¿Qué artistas estarán en el quinto día de Viña del Mar 2023?

Christina Aguilera

Una de las grandes estrellas que cantará la noche de hoy en la Quinta Vergara es, sin lugar a duda, Christina Aguilera.

Y es que la popular Xtina promete hacer bailar, delirar, pero -en especial- deleitar a todos sus seguidores con sus recordados éxitos como “Genie in a Bottle”, “Beautiful”, “Candyman”, entre otros.

Por si no lo sabías, es la primera vez que la intérprete de “Pero me acuerdo de ti” llega a Chile para formar parte del festival tras 30 años de carrera artística.

Fabrizio Copano

Otro de los artistas que se presentará es el comediante chileno Fabrizio Copano, quién tendrá la ardua misión de hacer reír al tradicional Monstruo de Viña del Mar 2023.

Como se recuerda, el humorista estuvo en la pasada edición del 2017, razón por la cual ha decidido volver con fuerza en esta nueva temporada.

“Nos vemos otra vez @elfestivaldevina”, afirmó Copano a través de sus redes sociales.

Polimá Westcoast

El cantante y compositor Polimá Westcoast se encargará de cerrar el asombroso evento.

De esta manera, la música urbana cobrará protagonismo, pues el artista lucirá todo su talento en el escenario.

Tras la pregunta si Westcoast cantará junto al rapero Pailita, el ícono del trap chileno señaló que no colaborarían en esta oportunidad.

"Pailita es mi hermano, lo amo y admiro cómo es. Pero él apareció hace no mucho tiempo. Pero esta no es la primera ni la última. No le cerraría la puerta a los nuevos", acotó.