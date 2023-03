Yaco Eskenazi ‘chanca’ a Ethel Pozo por apoyar a Shakira: “Tienes dos personalidades”

Yaco Eskenazi estuvo como invitado en América Hoy en la secuencia ‘No soporto de ti’. El esposo de Natalie Vértiz encaró a Ethel Pozo por criticarlo por apoyar a Gerard Piqué.

Yaco Eskenazi llama "doble cara" a Ethel Pozo

Ethel Pozo y Yaco Eskenazi se lanzaron indirectas en la secuencia ‘No soporto de ti’. No obstante, todo se salió de control cuando abordaron la separación de Shakira y Gerard Piqué.

La hija de Gisela Valcárcel aclaró que apoya a Shakira, al igual que el resto de sus compañeros de América Hoy. Ante esto, Eskenazi reveló que su compañera tenía otra actitud cuando grababan Mi mamá cocina mejor que la tuya.

“No mientas Ethel, tu aquí te has adaptado porque en “Mi mamá cocina” eres “Team Piqué”...Eso es otra cosa que no soporto de ti, tienes dos personalidades”, señaló el actor.

Por su parte, Ethel Pozo aseguró que nunca estaría de parte de un hombre infiel. Además, no dudó en amenazar al exchico reality.

“¿Qué cosa? ¿Qué te pasa? Jamás seré team de ningún infiel y si tú un día sacas la vuelta, aquí voy a hablar de ti y te chanco”, respondió.

¿Qué dijo Yaco Eskenazi sobre la nueva canción de Shakira?

En la última emisión de Estas en todas, Yaco Eskenazi tildó a Shakira de ‘tóxica’ por el lanzamiento de su última canción "TQG" junto a Karol G. Según el conductor, dejó de ser seguidor de la colombiana después de que esta lanzara varias canciones en contra de Gerard Piqué.

“Yo siento que es una terrible tóxica, yo amaba a la Shakira del disco rosadito y el de pies descalzos, de ahí en adelante ya no soy tan fanático. Esta versión de Shakira de despecho no me gusta. Yo no veo a Piqué ofendido ah... Mostró cómo la ha superado ah, superadísimo está”, expresó Yaco.